مقتـل مجموعة من الإبل بطلقات نارية في المدينة المنورة.. والجهات المعنية تحقق

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فتحت الجهات المعنية بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً في واقعة تعرّض مجموعة من الإبل للقتـل بطـلقات نـارية مجهول مصدرها في جبل إدقس بمحافظة وادي الفرع.

وتشير التفاصيل إلى أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد باكتشاف تعرّض الإبل الخاصة به للقتـل بطلقـات نـارية في منطقة الصدر، قبل أن تكلف طبيباً بيطرياً بإعداد تقرير حول تلكالواقعة، وفقاً لـ”سبق”.

وأوضح المواطن محمد الحربي أنه وجد الإبل في منطقة جبلية بعيدة عن كل الممتلكات والمواقع الزراعية وبها طلقـات نـارية..، داعياً الجهات المعنية لسرعة القبض على الأشخاص الذين قاموا بإطـلاق النـار عليها.



