توضيح مهم من الصندوق العقاري بشأن تسديد أرباح التمويل للمستفيدين

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شدد صندوق التنمية العقارية على التزام الصندوق بتسديد أرباح التمويل العقاري للمستفيدين، طوال مدة سريان “العقد الثلاثي السكني”، وحتى تملّك المسكن.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء على “تويتر”، ردًّا على استفسار مغرد بشأن هل أن المستفيد هو من يتحمّل وحدة دفع كامل الأرباح دون أدنى مسؤولية من الصندوق العقاري.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أن المادة الثالثة (النقطة الثانية) من صيغة “العقد الثلاثي المتعلق بالدعم السكني”، تؤكد التزام الصندوق بدعم المستفيدين خلال مدة العقد التمويلي الموقع.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية يعد طرفًا أساسيًّا في “العقد الثلاثي”، وجهة ضامنة لتحمل الأرباح..، وحماية أكثر لحقوق المستفيد وأسرته في رجوع العقار باسمه بعد سداده قيمة التمويل من قبله.

