حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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تستمر التوقعات بمشيئة الله تعالى الى هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق , الرياض .القصيم , الشرقية ،مكة المكرمة واجزاء من مناطق الجوف, حائل . الحدود الشمالية.., المدينة المنورة , الباحة وعسير يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال المملكة.





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