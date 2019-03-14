التحالف: الحوثي ارتكب 31 خرقًا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل خرق اتفاق وقف النار في الحديدة.

وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن عدد الخروق التي قامت بها ميليشيا الحوثي، خلال الساعات 24 الماضية في الحديدة وصل إلى 31 خرقًا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة حوثية مسيّرة في سماء معسكر التحالف بالحديدة؛ حيث يتواجد الفريق الحكومي للجنة إعادة الانتشار.

من جانبه، أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسجارد، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيا الحوثي الانقلابية على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.

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وكشف عضو فريق الحكومة اليمنية الشرعية في محادثات السويد، عسكر زعيل، عن أن الفريق الحكومي بعث رسالة إلى لوليسجارد بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى قبل يومين، غير أن الأخير رد بأن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات المتواصلة معهم.

وكتب زعيل في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»: «‏بعد استلام لوليسجارد رسالة الموافقة من الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الأولى، قبل يومين، يأتي رده قبل قليل أن الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ رغم لقائه المتواصل معهم أمس، ولم يصل معهم إلى التفاصيل بشأن تنفيذ الاتفاق«.

وتواصل ميليشيات الحوثي عرقلة تنفيذ اتفاق السويد، منذ توقيعه قبل ثلاثة أشهر برعاية أممية. وينص الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كما يرفض الحوثيون تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والتفاهمات بشأن تعز، وسط ضغوط أممية ودولية لمحاولة الدفع بتحقيق اختراق في تنفيذ الاتفاق.