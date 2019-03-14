سلطان بن سلمان: المملكة السوق الأول في قطاع المعارض والمؤتمرات

قال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء رئيس ومؤسس نادي الطيران السعودي، إن المملكة ستصبح قريبًا السوق الأضخم والأكبر للمعارض والمؤتمرات.

وأضاف الأمير سلطان، في تصريح صحفي عقب زيارته مع وزير النقل المهندس نبيل العمودي، الليلة، لفعاليات المعرض السعودي الدولي للطيران، أن هيئة السياحة والتراث الوطني ومنذ استراتيجيتها الأولى عام 2005، عملت على هذا السوق الضخم من خلال برنامج المعارض والمؤتمرات، حتى أصبحت المملكة من الدول الأكثر استقطابًا للمعارض والمؤتمرات.

ودلَّل على ذلك بالمعرض السعودي الدولي للطيران، الذي انطلقت فعاليته، أمس الثلاثاء، وشارك فيه مئات الشركات العالمية، ويتوقع أن يصل عدد حضوره إلى نحو 20 ألفًا.

وأشار إلى أنه تم تسليم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بعد خمس سنوات من البناء، إلى وزارة التجارة والاستثمار؛ لتواصل البناء والعطاء لتصبح المملكة الدولة الأكبر والأكثر جذبًا للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح الأمير سلطان، أن نادي الطيران السعودي المنظم لهذه الفعالية، يبني على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، حيث زار النادي قبل 12 سنة ودعمه.

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وأضاف: «النادي أصبح اليوم علامة فارقة بشهادة كل مُتابع لأنشطته، ونحن متحمسون لدعم النسخة القادمة من المعرض في نهاية عام 2020 بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة الفضاء وعدد من المؤسسات الحكومية؛ ليكون أكبر معرض في المنطقة يحمل اسم الطيران والفضاء».

وأبدى الأمير سلطان، سعادته بهذا النجاح والأصداء الكبيرة التي تحققت، مؤكدًا أن الطيران أصبح مجالًا ضخمًا تستثمر فيه الدولة، والمملكة أكبر دولة في المنطقة تبني مطارات وطائرات، ومثل هذا المعرض الكبير هو استحقاق طبيعي للمملكة العربية السعودية.

واختتم تصريحاته، بتقديم الشكر لوزير النقل المهندس نبيل العمودي، على جهوده وجهود وزارة النقل وهيئة الطيران المدني وغيرها من المؤسسات الأخرى.

ومن جانبه، عبر وزير النقل المهندس نبيل العمودي، عن شكره وتقديره لصاحب الرؤية الواضحة التي قادت لنجاح المعرض السعودي الدولي للطيران الأمير سلطان بن سلمان، وكذلك شكر نادي الطيران السعودي، مؤكدًا أن المملكة هي من أكبر الدول سوقًا في قطاع النقل الجوي ويجب أن يكون لها حصة واضحة في هذا المجال، وهذا المعرض نجح في جلب كبريات الشركات العالمية.