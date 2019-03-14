

نيويورك 06رجب 1440 هـ الموافق 13مارس 2019 م واس

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك اليوم بعد نشر بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة سلطت الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتأني في رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي وأغلق منخفضا مع هبوط أسهم بوينج لليوم الثاني على التوالي في أعقاب تحطم إحدى طائراتها في إثيوبيا. وبلغت خسارة المؤشر 94.32 نقطة، أو ما يعادل 0.37 بالمئة، مسجلا 25556.56 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.41 نقطة، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، إلى 2791.71 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 32.97 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 7591.03 نقطة.

// انتهى //

04:22ت م

0345





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان مرتفعين وداو جونز ينخفض مع هبوط أسهم بوينج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.