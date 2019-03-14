تغيير كلمة مرور بنك التسليف | طريقة تعديل كلمة السر عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية

تغيير كلمة مرور بنك التسليف، نقدم لكم عبر موقعنا نجوم مصرية رابط وطريقة تغيير الرقم السري الخاص بك ببنك التسليف، حيث أرسل بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة كلمة مرور من أرقام عشوائية إلى الهواتف المحمولة للمستفيدين من القرض، والبعض منهم يرغب في تغيير كلمة المرور لكلمة سهلة وبسيطة بالنسبة له لكي يحفظها بسهولة، وعليه فقد وفر بنك التنمية الاجتماعية خدمة تغيير كلمة المرور إلى كلمة المرور المطلوبة من قبل المستفيد، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم أدناه كافة التفاصيل التي تريدها.

رابط وطريقة تغيير كلمة مرور بنك التسليف

ولمن يرغب في تغيير كلمة مرور بنك التسليف الخاصة به يرجى منه اتباع الخطوات التالية: