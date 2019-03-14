الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات

نظام فارس الخدمة الذاتية الذي يتبع وزارة التعليم السعودي اطلق خدمة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات، حيث يمكن الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية، من اجل التسجيل للحصول علي رقم خاص بالملف الشخصي من اجل الاستفادة من الخدمات الخاصة بنظام الخدمة الذاتية عبر الموقع الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية.

أتاح نظام فارس إمكانية تقديم تقديم طلب اجازه اضطراريه وبدون راتب لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، فمن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية تقديم طلب اجازة استثنائية من نظام فارس بالخطوات لكي نسهل الأمر علي جميع المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية الدخول موقع نظام فارس الخدمة الذاتية من اجل الاستعلام عن العلاوة السنوية من خلال الرابط الالكتروني السابق، حيث يمكن التعرف علي موعد صرفها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقار وزارة التربية والتعليم، كما نشر الحساب الرسمي لخدمة عملاء نظام فارس علي موقع تويتر يدعوا في جميع العاملون بالوزارة من اجل اتباع الخطوات الموضحة لكم بالصورة التالية.

وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها بدخول جميع منسوبيها إلي موقع نظام فارس الخدمة الذاتية من اجل الاستفسار عن العلاوة السنوية من خلال حسابات المعلمين والمعلمات بنظام فارس للاطلاع علي الرواتب والبدلات وتعريف بالراتب