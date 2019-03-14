حجز موعد تجديد جواز سفر سعودي عبر بوابة أبشر الجوازات

المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودي توفر خدمة تجديد جواز سفر سعودي، حيث حثت مصلحة الجوازات جميع المواطنين الراغبين في التجديد بحجز موعد في الجوازات عبر بوابة ابشر الإلكترونية من اجل استلام الجواز الجديد بعض الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.

هناك بعض الأوراق المطلوبة لتجديد جواز سفر حيث يلزم علي المواطن بإحضار أصل الهوية الوطنية بالإضافة إلي أحضار اربع صور شخصية حديث التصوير مقاس 4 × 6 ، يلمأ الموظف المسئول النموذج الخاص لإصدار جواز سفر أو تجديده من ثم توثيقه لاستلام الجواز الجديد بعض دفع رسوم الجوازات.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا

سنوضح لكم كيفية تجديد جواز السفر السعودي عن طريق أبشر لكي نسهل الأمر علي جميع المواطنين فقط كل ما هو عليكم اتباع الخطوات التي سوف اقوم بتوضيحها من خلال السطور التالية، اولا يلزم علي المستخدم الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية علي الرابط التالي بوابة أبشر الجوازات، من ثم نقوم بتعبئة البيانات بشكل دقيق بداخل الحقول الفارغة بالموقع الالكتروني.

من ثم نقوم بالدخول علي قسم حجز موعد لاختيار موعد رسمي للذهاب إلي مصلحة الجوازات من اجل تجديد جواز السفر السعودي، حيث تسهل الوزارة أمكانية اختيار اقرب فرع من فروع الجوازات القريبة من محافظتك لكي توفر الوقت والجهد علي جميع المواطنين بالمملكة، علما بان خدمة حجز موعد تحدد لكم تاريخ المقابلة في اقل من سبعة أيام من نفس الأسبوع الجاري، من ثم نقوم بطباعة حجز الموعد من ثم التوجه مباشرة إلي الجوازات من اجل البدء في إجراءات دفع رسوم تجديد جواز سفر سعودي.