«الجزائية» تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ «الإخلال بأمن المملكة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) 12 يوماً فصلت بين إعلان النيابة العامة الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وإحالتهم للمحاكمة، وبدء المحكمة الجزائية بالرياض أولى جلسات النظر في قضية المتهمين، بحضور ذويهم. وافتتحت الجلسة الأولى، وأعطت المحكمة مهلة للمتهمين حتى موعد الجلسة الثانية للرد على ما ورد في لائحة الادعاء، بعد تسليمها نسخاً منها للمتهمين. وعكست وقائع الجلسة ما يتمتع به القضاء في المملكة من استقلالية كاملة، إذ أعطيت للمتهمين كافة الحقوق التي تضمنها الأنظمة العدلية في المملكة، كما يكفل لهم النظام القضائي في المملكة كافة الحقوق بدءًا من حق الدفاع أو توكيل محامٍ، حتى إن لم يستطع المتهم دفع تكلفته تتحمل الدولة التكلفة.



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