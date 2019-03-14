شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يلتقي الأمين العام السابق لهيئة الكتاب والسنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، الدكتور عبدالله بصفر، بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للهيئة العالمية للكتاب والسنة. وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للدكتور بصفر؛ نظير الأعمال التي قدّمها خلال توليه منصب الأمانة العامة للهيئة العالمية للكتاب والسنة، سائلاً الله له التوفيق في حياته القادمة. من جانبه، ثمّن الدكتور بصفر للأمير خالد الفيصل دعمه وتشجيعه لأنشطة الهيئة، وتحفيزه الدائم لحفظة القرآن الكريم، وتكريمه لهم.

من جهة ثانية، يفتتح الأمير خالد الفيصل، مهرجان الزهور الترفيهي الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة 12و13 رجب الجاري، تزامناً مع الندوة الـ20 للتشجير.