شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يناقش طرح منصة إلكترونية للمبادرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

بحث محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المبادرات المجتمعية بالمحافظة التي انطلقت من المجلس المحلي بالمحافظة، الخطة العامة للجنة التي تضمنت بناء منصة إلكترونية لطرح تلك المبادرات تحقيقا للمصلحة العامة كونها تحت مظلة محافظة جدة وإشراف عدد من الجهات الرسمية واللجان الإشرافية بما يسهم في التطوير ونشر ثقافة المبادرة.

وناقش الاجتماع بعض المبادرات تحت الدراسة والتي سيعلن عنها لاحقا بعد دراسة اللجنة لجميع جوانبها، إذ تهدف لجنة المبادرات لدعم كل ما يسهم في نفع الوطن بشكل عام وخدمة جدة بشكل خاص.

ودعا الأمير مشعل بن ماجد لتكاتف الجهود والتعاون المشترك في سبيل تحقيق التطلعات والتي تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة في تنمية الإنسان والمكان والاستفادة من طاقات الشباب والإسهام في التحول الوطني وأهداف المجلس المحلي بالمحافظة.