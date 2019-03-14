شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات وسيرة «سلمان الحزم» في ندوة بـ«أم القرى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

نظمت جامعة أم القرى، ممثلة في كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة بعمادة البحث العلمي أمس (الأربعاء)، ندوة «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. الإنجاز في مواجهة التحدي والمستقبل»، لدراسة تاريخ حياة الملك سلمان في عهد المؤسس وأثرها في قيادته للمملكة.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، إن جهود الملك سلمان في تحقيق المنجزات والحزم في مواجهة التحديات، جاءت مكملة لسياسة البناء التي انتهجتها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز التي تسعى إلى بناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن، جل اهتمامه عز الوطن وسعادة المواطن وخدمة الحرمين الشريفين ومناصرة القضايا الإسلامية والإنسانية.

وأضاف «ها نحن نستشرف مستقبلنا بعيون رؤية 2030، ونمضي في طريقه الوضاء بخطى ثابتة وهمم عالية، يقودها عراب الرؤية ولي العهد، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ليواصل العمل الدؤوب نحو التحول بالوطن إلى قمم المجد في كافة المجالات».

من جهة ثانية، افتتح الدكتور بافيل، معرض النوازل الفقهية الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام. وتجول في أركان المعرض الذي شارك في إعداد مادته العلمية عضوات هيئة التدريس في الأقسام الشرعية، وطالبات مرحلة الدكتوراه في تخصص الفقه.