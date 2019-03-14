شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تبحث التعاون مع 5 جامعات تونسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

اختتم وفد من جامعة الطائف، برئاسة وكيل الجامعة الدكتور تركي الثبيتي زيارة رسمية إلى تونس، بحث خلالها التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والثقافية، وتبادل الخبرات والتجارب، مع قيادات خمس من كبريات الجامعات التونسية.

والتقى أعضاء وفد جامعة الطائف خلال الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، وتبادل معهم النقاش حول زيارة الوفد، وسبل التعاون الأكاديمي بين الجامعة والجامعات التونسية.

وزار الوفد جامعات: تونس المنار، تونس، منوبة، الزيتونة، وسوسة، وناقش مع مسؤوليها إمكانية التعاون المشترك في مجالات عدة، منها تحكيم الأنشطة الأدبية، كالشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والمسرح، إضافة إلى تدريس اللغات الأجنبية، مثل اللغة الفرنسية والإيطالية، مع إمكانية تبادل الطلاب في فترة الصيف، حسب المتاح، والمجالات التعليمية والبحثية في الاقتصاد، وإعداد المعلمين في مختلف المراحل، وعلوم الآثار، وأيضاً تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل المنافع في الخدمة المجتمعية والبحثية المختلفة، والطب، والتصوير الإشعاعي، والعلاج بمياه البحر، وأمراض التنفس المهنية.