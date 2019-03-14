شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تطلق «وي شات وإنستغرام» على رحلاتها مجاناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت الخطوط السعودية، خدمة جديدة مجانية على رحلاتها الداخلية والدولية تمكِّن ضيوفها من استخدام تطبيقَي التواصل الاجتماعي «وي شات وإنستغرام»، في التواصل مع أسرهم وأصدقائهم وأعمالهم، إضافة إلى قائمة التطبيقات المتاح استخدامها مجاناً على متن جميع طائراتها المزودة بخدمة الإنترنت.

وأصبح بإمكان ضيوف «السعودية» على مختلف درجات السفر الاستمتاع بالتواصل النصي عبر هواتفهم الذكية خلال رحلاتهم الداخلية والدولية، وبذلك تكون «السعودية» شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تتيح لضيوفها التواصل مع الآخرين مجاناً على رحلاتها عبر خمسة تطبيقات، واتساب، إي مسج، ماسنجر فيسبوك، وي شات، وإنستغرام.

وأوضح مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، على هامش المعرض الدولي السعودي الأول للطيران، أن إضافة تطبيقي «وي شات وإنستغرام» إلى التطبيقات المتاح استخدامها مجاناً على طائرات «السعودية» يأتي تقديراً لضيوفها المهتمين بالتواصل عبر هذين التطبيقين بعد الإقبال الكبير على استخدام التطبيقات التي سبق إطلاقها مجاناً على رحلات «السعودية» وهي: واتساب وإي مسج وماسنجر.