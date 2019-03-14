شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يستعرض احتياجات أهالي العوامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

التقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان أمس (الأربعاء)، عددا من أهالي وأعيان بلدة العوامية يتقدمهم المهندس عبدالله النمر، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية.

ورفع الأهالي الشكر للقيادة الحكيمة، وأمير المنطقة الشرقية ونائبه، على التوجيهات برفع مجمل الحواجز في محافظة القطيف والعوامية، والعمل على ما تبقى منها، ولما تقوم به الدولة من جهود مستمرة في كافة المجالات، لاسيما التنموية في بلدة العوامية، وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها.

واستعرض الأهالي مجموعة من احتياجات البلدة الخدمية والتنموية المتمثلة بالخدمات البلدية، المياه، الخدمات الصحية والتعليمية والزراعية والاجتماعية، أهمها: السفلتة والإنارة، تشجير الشوارع، وضع اللوحات الإرشادية، تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، إنشاء الحدائق، صيانة المقبرة الحالية وإنشاء أخرى، إنشاء سوق نفع عام، صيانة الملاعب الرياضية، وتحويل مكتب البلدية الحالي إلى فرع، وتمديد أنابيب الصرف الصحي، وغيرها من الاحتياجات.

بدوره، أكد محافظ القطيف أن الدولة حريصة على تهيئة كافة السبل لتأمين الحياة الكريمة لمواطنيها وجعل أبواب المسؤولين مفتوحة للجميع دون استثناء.