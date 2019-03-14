شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مقعد ابتعاث خارجي لتقنية المعلومات خلال 5 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

بحثت وزارتا التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات أمس (الأربعاء) بمقر الاتصالات بالرياض فرص استقطاب خريجي الابتعاث الخارجي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال ورشة استضافتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتور جاسر الحربش، ووكيل وزارة الاتصالات الدكتور أحمد حمدان الثنيان، و60 شركة محلية وأجنبية متخصصة في تقنية المعلومات.

وأوضح وكيل التعليم للبعثات الدكتور جاسر الحربش، أن اللقاء يأتي في إطار مساعي الوزارة لتطوير الابتعاث وربط الاحتياج بسوق العمل. وأضاف أن اللقاء تناول مجالات التعاون بين الوزارتين لتعزيز آليات استقطاب المبتعثين في الاتصالات والتقنية بالشركات المتخصصة ضمن برنامج الابتعاث. وأثنى الحربش على اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين في أغسطس الماضي، ودورها في المواءمة المباشرة بين الوظيفة والتخصص، والربط بين الوظائف الحالية والمستقبلية والابتعاث بتخصيص 2000 بعثة لمدة 5 سنوات، تشمل درجات علمية وتخصصات نوعية في المجال لتلبية احتياجات سوق العمل.

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وأوضح وكيل التعليم للبعثات أن الورشة استعرضت التخصصات، والدرجات العلمية، وأعداد المبتعثين، بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية في توفير كوادر مؤهلة في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وهندسة إنترنت الأشياء، والواقع المعزز والافتراضي، وعلم البيانات، وريادة الأعمال التقنية، والروبوت، والتحليل الجنائي الرقمي.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الثنيان أهمية برنامج رواد التحول الرقمي الذي يستهدف تأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات مستقبلية يتوقع أن يكون لها أثر كبير في المسيرة التنموية.

في غضون ذلك، ألقت مديرة منصة سفير الخريجين منار آل ثنيان الضوء على المنصة، وأوضحت أنها تأتي انطلاقا من رؤية 2030 بهدف ربط خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بمؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي، وأكدت أنه في إمكان تلك القطاعات الوصول للخريجين بسهولة من خلال قواعد البيانات الخاصة بهم، أو عبر البحث المباشر في السيرة الذاتية وفق محددات دقيقة تحددها الجهة الراغبة في الاستقطاب، كما تتيح المنصة للمؤسسات التسجيل إلكترونياً والإعلان عن الفرص الوظيفية لاستقطاب الخريجين، وطرح فرص التدريب المتاحة.