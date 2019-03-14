العيسى يناقش تشخيص ظاهرة التطرف مع منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ناقش الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والمنسق الأعلى لشؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف آليات التعاون المشترك لتشخيص ظاهرة التطرف، والتطرف المضاد وسبل علاجها. ناقش الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والمنسق الأعلى لشؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف آليات التعاون المشترك لتشخيص ظاهرة التطرف، والتطرف المضاد وسبل علاجها. وأشاد كيرشوف خلال لقائه العيسى أمس (الأربعاء) بجهود رابطة العالم الإسلامي في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام حول العالم.



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