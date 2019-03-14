شكرا لقرائتكم خبر عن «أعيش طفولتي».. يوم مفتوح لـ 27 طفلا مجندا في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) يوماً مفتوحاً لأطفال جندتهم مليشيات الحوثي سابقا، وذلك في مدينة مأرب تحت شعار «من حقي أعيش طفولتي»، بمشاركة أطفال مدارس في المحافظة، جاء ذلك ضمن الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب الذي تنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني.

واستمتع الأطفال، الذين بلغ عددهم 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً إضافة إلى 35 من الأطفال الآخرين، بمختلف الأنشطة الترفيهية، إضافة إلى الألعاب المختلفة والمسابقات التي أظهرت مهاراتهم وإبداعاتهم.

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وقال مدير المشروع عبدالرحمن القباطي: «إن اليوم المفتوح يهدف إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، والتمهيد للعودة إلى المدارس، إضافة إلى كسر حاجز الخوف لديهم».

وأشار القباطي إلى أن إشراك طلاب المدارس مع الأطفال المجندين في اليوم المفتوح يأتي في إطار إيصال رسالة بأن التعامل مع الطفل المتأثر أو المصاب يكون خاصاً وحساساً نظراً لنفسية الطفل التي يجب أن نعمل على علاجها وإرجاعها إلى حالتها الطبيعية قبل الحرب أو قبل الإصابة، مؤكداً أن الدعم النفسي لا بد أن يكون تشاركياً بين كل أطراف المجتمع، خصوصا الأسرة والمدرسة لأنهما المحيط المباشر بالطفل.

وينفذ مركز الملك سلمان مشروعه النوعي الخاص بإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، الذي يستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.