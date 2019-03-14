شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الشرقية للشباب: حرب الأعداء الجديدة.. من نافذة «الأمن الفكري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

حذر مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري الشباب من الانسياق وراء إعلام مضلل يديره الأعداء يستهدف النيل من أمن هذه البلاد من أجل الاستحواذ على خيراتها، عبر الإخلال بالأمن الفكري.

وقال في محاضرته أمس (الأربعاء) بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ضمن برنامج الملتقى الوطني الكشفي الأول لجوالة المملكة ودول الخليج، وتنظمه عمادة شؤون الطلاب بمشاركة 200 كشفي من داخل المملكة والخليج، إن من مقومات الأمن الفكري أن نعرف أن الأعداء لا يريدون بنا خيرا، وإن ما يحدث في بلاد المسلمين هو من كيدهم بسبب الإخلال بالأمن الفكري. ودعا إلى التعامل بحذر مع الإعلام المضلل الذي يقلب الحقائق، مستهدفا الوصول إلى شرائح الناس توجيها وإثارة، مضيفا «عليكم بالتلاحم مع ولاة الأمر في هذه البلاد، والعودة إلى أهل العلم والمتخصصين في أي المجالات سواء سياسية أم اقتصادية أم طيبة وأعظم من ذلك في ما يتعلق بدينك وعقيدتك وعبادتك فعليك أن تسأل». ولفت إلى أن الأمن متعدد منها ما هو بيئي واقتصادي وفكري، والأخير مكمن الخطر، «وهو الأساس فإذا استقام الناس عليه، وعرفوه ولم يخالفوه فإن بقية أقسام الأمن ترجع إليه، وهذا الأمن مهم للغاية وهو عام، وضرره يتعدى إلى جميع الأقسام وشرائح المجتمع ولهذا فإن الأعداء حرصوا على الإخلال به».