شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» و«اعتدال» يتعاونان في ترسيخ الوسطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

توقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأحد القادم مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بعنوان «اعتدال»، وذلك في إطار تعزيز منهج هذه البلاد المباركة القائم على الوسطية والاعتدال وإيصال رسالة الحرمين الشريفين في دعم كل مجال يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما، علاوة على تحقيق التعاون والتكامل بما يفيد المجتمع، ونشر وترسيخ أهداف كل من الطرفين، إلى جانب بناء تعاون مشترك مثمر، والإسهام في جهود وقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتعميق الانتماء الوطني.

وتهدف المذكرة إلى إجراء الأبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية والميدانية في مجال تأصيل منهج الاعتدال والوسطية وتنمية الوعي الفكري والتحصين من التطرف والغلو بكل أشكاله، وكذلك تبادل الزيارات بين منسوبيهم من الباحثين والمختصين وفق التعليمات والضوابط للتشاور مع بعضهما البعض وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين حول الملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشأن منهج الاعتدال والوسطية وتنمية الوعي الفكري والتحصين من التطرف والغلو بكل أشكاله، علاوة على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وحلقات النقاش المشتركة والمختصة في الاعتدال والوعي الفكري والتحصين من التطرف، إضافة إلى تقديم برامج تقنية لنشر الوعي الفكري والاعتدال.