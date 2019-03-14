نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 عبر موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط noor.moe.gov.sa

نتيجة حركة النقل الخارجي 1440، ينتظر آلاف المواطنين بالمملكة العربية السعودية الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي برقم الهوية أسفل هذا المقال.

نتيجة حركة النقل الخارجي 1440

أطلقت المديرية العامة لشؤون المعلمين في وزارة التربية والتعليم قبل بضعة أيام العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة الخارجي للمعلمين والمعلمين بالأيام والساعات والدقائق والثواني، يذكر أنه يشير مؤقت العد التنازلي إلى اقل من 26 ساعة متبقية علي إعلان النتيجة من خلال موقع نظام نور الإلكتروني على شبكة الانترنت.

رابط نتيجة حركة النقل الخارجي 1440

وأشار العصيمي على أنه تبلغ نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة من سنة التقديم في 1437 هي 14%، وفي 1438 قد تبلغ 18%، وفي عام 1439 تبلغ 27% كأعلي نسبة من إجمالي المتقدمين، كما أوضح إلى ان حوالي 59 في المائة من المتقدمين كانوا في السنوات الثلاثة الاخيرة، في حين بلغت النسبة المئوية للبقية 38 في المائة لبقية الأعوام، بالاضافة إلى نسبة الدخل والخدمة البالغة 20 سنة وأكثر تبلغ 1.3 من الأجمالي، ويمكن من خلال موقع نظام نور الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي وذلك برقم الهوية الوطنية.