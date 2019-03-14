نتائج حركة النقل الخارجي 1440 موقع نور برقم الهوية أو السجل .. استعلام نتائج حركتي النقل الداخلي...

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 من رابط موقع نظام نور برقم الهوية أو رقم السجل المدني، عقب ظهور نتائج حركة النقل الخارجي 2019، والتي وردت في خطة وزارة التعليم للإعلان عن مواعيد وإجراءات حركتي النقل الداخلي والخارجي للعام الحالي، وباستطاعة المعلمين والمعلمات الدخول على رابط حسابهم الرسمي على موقع نور، وإدخال البيانات الخاصة بالتسجيل من حيث اسم المستخدم او كلمة المرور، والبحث عن مكان توافر نتائج النقل الخارجي 1440.

ضمن توفير بيئة ملائمة للعمل، ورفع معدلات أداء المعلمين والمعلمات في مهنهم الخاصة، واستجابة لنداءات وطلبات لم الشمل، فتحت وزارة التعليم التقديم على حركة النقل الخارجي، والتقديم على حركة النقل الداخلي 1440، وتم وضع الشروط والضوابط التي تحدد من يحق له الاستفادة من الحرجة، بجانب المعايير التي من شأنها المفاضلة بين المتقدمين من المعلمين والمعلمات عل حركتي النقل، وفيما يلي سنوضح لكم رابط استعلام نتائج حركة النقل الخارجي 1440 للمتقدمين.

استعلام نتائج حركة النقل الخارجي 1440

نعلن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 من خلال موقع نظام نور، الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة التربوية بوزارة التعليم السعودية، ومنه سيتم استعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 ونتائج حركة النقل الداخلي، وفق جدولة مواعيد وزارة التعليم الخاصة بالتقديم على حركتي النقل.

رابط نظام نور نتائج النقل الخارجي

نظام نور ومن خلال خدمات شؤون المعلمين على بوابة موقع نظام نور التعليمي، ستوفر إحصائيات وتفاصل نتائج حركة النقل، واستعلام عن أسماء المعلمين والمعلمات من ستشملهم حركة النقل باعتماد سنة التقديم احد معايير المفاضلة.