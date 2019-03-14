الكشف عن مكان المقعد الذي كان يجلس فيه المتوفى السعودي بالطائرة الإثيوبية المنكوبة

كشف سفير المملكة في إثيوبيا عبدالله العرجاني، عن تحديد المقعد الذي كان يجلس فيه الضحية السعودي في الطائرة الإثيوبية المنكوبة سعد المطيري.
وقال العرجاني وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفقيد المطيري كان يجلس في مقاعد الصف الـ30 الخلفية من الطائرة. وأضاف أن نائب مدير الخطوط الإثيوبية أجاب على كافة تساؤلات عائلة المطيري، ووعدوا بالتنسيق مع السفارة، وزودناهم بأرقام التواصل. وأشار العرجاني إلى أن الخطوط الإثيوبية ستعقد غداً مؤتمراً صحفيا لذوي ضحايا الطائرة المنكوبة.
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