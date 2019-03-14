شاهد: بعد تدشينه تطبيق “وتين”.. وزير الصحة أول المتبرعين بالدم

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، تطبيق “وتين” للتبرع بالدم، الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع التطوعي بالدم.

وتبرع الدكتور الربيعة بالدم عقب تدشينه تطبيق وتين الذي يوفر إمكانية معرفة أقرب مكان للتبرع. وقالت وزارة الصحة إن الدكتور الربيعة دشن التطبيق الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع التطوعي بالدم، ويوفر التطبيق إمكانية معرفة أقرب مكان للتبرع، وعددا من الخدمات الأخرى.