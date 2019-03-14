دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، تطبيق “وتين” للتبرع بالدم، الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع التطوعي بالدم.
وتبرع الدكتور الربيعة بالدم عقب تدشينه تطبيق وتين الذي يوفر إمكانية معرفة أقرب مكان للتبرع. وقالت وزارة الصحة إن الدكتور الربيعة دشن التطبيق الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع التطوعي بالدم، ويوفر التطبيق إمكانية معرفة أقرب مكان للتبرع، وعددا من الخدمات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بعد تدشينه تطبيق “وتين”.. وزير الصحة أول المتبرعين بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.