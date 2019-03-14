أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” اليوم الأربعاء، عن موعد صرف الدفعة النقدية الأولى لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين في المبادرة التي تستهدف المقبلين على الزواج من المواطنين.
وقال الحساب الرسمي لـ”سند محمد بن سلمان” عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أنّ الدفعة النقدية الأولى ستشمل كل من سجل في المبادرة قبل تاريخ 10 يناير الماضي، وحقق الشروط المطلوبة. وكتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“، أنّ ”رحلة المتقدمين على مبادرة سند الزواج، وحالة العطاء للمتطابقة بياناتهم (قيد الإجراء)“، ولم تتضح بعد قيمة الدفعة النقدية التي ستمنحها مبادرة الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر “سند محمد بن سلمان” يزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج .. وهذا موعد صرف أول دفعة نقدية للمستحقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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