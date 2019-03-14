بعد مطالبة الإداريين بها.. مصادر «عاجل»: علاوة فني المرور لمن يستحقها

علمت «عاجل» من مصادرها أن الأمن العام، ممثلًا بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير، وجّه بضرورة إسقاط علاوة فني مرور لمنسوبي الإدارة العامة للمرور من الإداريين.

وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للتخطيط والتطوير رصدت قيام بعض الأفراد الإداريين، بطلب علاوة فني مرور وهم يزاولون أعمالًا إدارية، الأمر الذي يعد مخالفًا لما ورد بنظام خدمة الأفراد.

وبيَّنت المصادر أن التوجيه جاء بإسقاط العلاوة مباشرة، كون نظام خدمة الأفراد بيَّن أنه تسقط العلاوة في حال عدم مزاولة العمل المخصصة له تلك العلاوة.