ثقافي / شيخ الأزهر يلتقي مؤسس مشروع "السلام عليك أيها النبي"



القاهرة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم في القاهرة المؤسس والمشرف العام على مشروع " السلام عليك أيها النبي" الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، وذلك في إطار التعاون المشترك لفعاليات (حملة المليار العالمية لنشر السيرة النبوية) بلغات متعددة.

وأهدى الزهراني لشيخ الأزهر خلال اللقاء عددًا من إصدارات (موسوعة السيرة النبوية في ثوبها الجديد)، كما عرض الزهراني على الدكتور الطيب عددًا من الأطروحات الجديدة لوسائل التجديد في عرض السيرة النبوية الشريفة التي تظهر عظمة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمعاني الراقية والقيم السامية لرسالته الخالدة، التي تحث على السلام والمحبة والتعايش بين بني البشر، بأساليب عصرية تناسب جميع الفئات من خلال المعارض الحضارية والمتاحف الإنسانية والأطالس والمجسمات العصرية والأفلام الوثائقية ذات الأبعاد القيمية المتعددة.

//انتهى//

02:11ت م

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