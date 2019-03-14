شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات «حفظ القرآن» بجاكرتا.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تختتم فعاليات الدورة الحادية عشرة من مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك، اليوم، بمشاركة 18 دولة.

وتحظى مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم والسنة النبوية التي تشرف عليها مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية سنوياً وتعد من أهم برامجها وأنشطتها، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام المؤسسة، باهتمام وتفاعل مميز من الدول المشاركة حيث تتزايد بشكل ملحوظ أعداد المتنافسين منذ انطلاقة المسابقة، وسط اهتمام إعلامي مميز وحضور لافت لعلماء مسلمين من معظم الدول المشاركة، الأمر الذي يجسد أهمية برنامج المسابقة، ووصول رسالتها إلى أبناء الدول المشاركة.

وتضم المسابقة دول الآسيان والباسفيك التي يشارك في تنظيمها، مكتب الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية, خمسة فروع أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية؛ فيما تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزين فرصة لأداء مناسك الحج.

وتسهم المسابقة في تعزيز روابط الأخوة بين المسلمين في تلك الدول، وترسخ قيم الإسلام الصحيح في قلوب وعقول الناشئة.