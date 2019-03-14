شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يحتضن معارض لأول مرة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

يواكب حضور معرض «ليوناردو دافينشي» و«فان جوخ» انطلاقة «موسم الشرقية» بمعارض تقام لأول مرة في المملكة، ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران، ويتزامن ذلك مع تدشين «منتدى إثراء» الذي يقدم جرعة كاملة من الإلهام من خلال متحدثين شباب يعرضون تجاربهم وقصصهم الشخصية الملهمة التي تثري العقول وتعزز مبادئ الإبداع والمثابرة والنجاح بين الشباب في المملكة، وعرض «الطاقة المرئي»، ومجموعة من البرامج والفعاليات الشيقة. وفي الجبيل يشارك الزوار متعة المشاهدة لعروض «ثلاثية الأبعاد» على مبنى (سابك)، وعرض المياه التفاعلي في شاطئ الفناتير، ومعرض الفنون في المركز الثقافي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إثراء» يحتضن معارض لأول مرة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.