شكرا لقرائتكم خبر عن إمام المسجد الحرام: المملكة لا تألو جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل
وبين الشيخ الجهني أن المسابقة تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي خدم الأمة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وما هذه المسابقة إلا جزء من ذلك، مشيدا بمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية على رعايتها لهذه المسابقة.
وقال إمام وخطيب المسجد الحرام: إن مستويات المتسابقين ترتقي عاما بعد عام، متطلعا إلى أن يستمر هذا العطاء في الأعوام القادمة بعون الله تعالى.
وعبر الشيخ الجهني عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، وللملحق الديني بسفارة المملكة في إندونيسيا سعد بن حسين النماسي، ومدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح بن إبراهيم الخليفي وجميع أفراد المؤسسة والملحقية، سائلا الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إمام المسجد الحرام: المملكة لا تألو جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.