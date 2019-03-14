شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء حملة لتنظيف شواطئ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وانطلقت الحملة من شاطئ الراكة، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات والموظفين، وتم توفير معدات وأدوات النظافة المستخدمة في تنظيف الشاطئ من خلال بلدية شرق الدمام.
وتأتي فكرة الحملة من واجب المحافظة على الحياتين البرية والبحرية، كما تحرص الأمانة على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وتسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال الحملة إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، كما تسعى أيضا إلى تنفيذ العديد من الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية خلال السنة الحالية.
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