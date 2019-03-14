شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى «الندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات» الإثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يقيم مركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ندوة بعنوان (الندوة السعودية الأولى لإدارة الأزمات والكوارث) يوم الإثنين القادم بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وبحسب مدير إدارة المركز العقيد محمد بن سعود بن حاضر، فإن الندوة التي تستمر لمدة يوم واحد تهدف إلى استعراض أبرز الأساليب والتقنيات والتطبيقات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وكذلك تحفيز الإدارات المعنية إلى دعم أعمال المركز، والمساهمة في الخروج بتوصيات وأفكار تساهم في دعم الأعمال والجهود في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وأيضا تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.

وأشار العقيد بن حاضر إلى أن الندوة تستهدف المختصين في مجال إدارة الأزمات والكوارث من داخل المملكة وخارجها، وممثلين من جميع الجهات التي لها علاقة بإدارة الأزمات والكوارث، وكذلك المهتمون في هذا المجال.