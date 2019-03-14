شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يبحث مع «الاتحاد الأوروبي» ظاهرة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في الرياض أمس، بالمنسق الأعلى لشؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء، مناقشة آليات التعاون المشترك لتشخيص ظاهرة التطرف والتطرف المضاد وسبل علاجها. وأشاد كيرشوف بجهود رابطة العالم الإسلامي في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام حول العالم.



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