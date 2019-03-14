شكرا لقرائتكم خبر عن خطط للمحافظة على ضخ 11.5 ألف متر مكعب من المياه لجنوب الخبر والان نبدء بالتفاصيل

تفقد مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية م.حمدي الشراري منظومة الضخ في محطة حي الخزامى بمحافظة الخبر عقب بدئها في ضخ المياه المحلاة إلى أحياء جنوب المحافظة لأحياء (الخزامى - النورس - الواحة - التعاون - التحلية - الماسية - عين السيح - جنوب غرب الأنابيب - بغلف) بكميات تقدر بـ11.5 ألف متر مكعب يومياً، وتغطية ما يقارب (19) مليون متر مربع من مساحة العقارات.

وشدد م.الشراري خلال جولته التفقدية على ضرورة مراقبة التدفقات الواردة إلى الخزان التشغيلي بحي الخزامى وموازنة الضغوط بالشبكات لضمان تدفقات آمنة للعملاء، ووضع خطط تشغيلية بديلة احتياطية للعمل بها خلل أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي قد تحدث حفاظاً على الكميات التي تصل لما يقارب 60 ألف نسمة بانسيابية تتلاءم مع الضغوط العامة بالشبكة.

وأوصى الشراري مهندسي المديرية بضرورة تدريب فريق العمل التشغيلي على التقنيات الحديثة التي تم استلامها مؤخراً من الشركات المنفذة لمشروع الخزان ومحطة الضخ لمراقبة الأحياء التسعة عن كثب والتي تتغذى حالياً على 11.5 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة الصالحة للشرب، مطالباً في الوقت ذاته تجاوز هذا الإنجاز في التفكير بتغطية النسبة المتبقية من أحياء محافظة الخبر والتي تم تغطية مايقارب 82 بالمائة منها بالمياه المحلاة.

ودعا فريق العمل في منظومة الضخ إلى أهمية العمل وفق إجراءات السلامة المعتمدة والالتزام بها بأعلى المعايير المنصوص عليها، إضافة أهمية دراسة ربط الخطوط الرئيسية بأخرى بديلة احتياطية لتشكيل خط حلقي يعمل على توزان الضغوط والتدفقات لكافة الأحياء بجنوب محافظة الخبر، يذكر أن عدد العقارات والمنشآت المستفيدة من وصول المياه المحلاة جنوب محافظة الخبر تبلغ (3265) عقارا متعدد الوحدات.