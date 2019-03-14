شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشاريع جديدة في مستشفى «الرعاية المديدة» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وشملت مشاريع مستشفى الرعاية المديدة تدشين المبنى الإداري الجديد، ودعم قسم الأشعة بجهاز أشعة رقمي بعد تدريب العاملين وتأهيلهم للعمل على الجهاز، ودعم المستشفى بعدد 4 أجهزة متطورة لمعرفة وزن المريض المقعد، إضافة إلى تدشين عيادة لمكافحة التدخين.
كما تم دعم قسم العلاج الطبيعي بعدد 2 أخصائيين مؤهلين لخدمة المرضى، مما سيسهم في تكثيف جلسات العلاج الطبيعي للمرضى من 80 إلى 120 جلسة خلال الشهر، ودشنت الصحة كذلك القسم النسائي في قسم الرعاية المنزلية، والذي سيتم من خلاله تقديم الخدمة للمسنات في منازلهن، إضافة إلى تدشين مكتب «تسرني خدمتك» بقسم تجربة المريض، وتم إطلاق مبادرة توصيل مستلزمات المرضى الطبية وغيرها إلى منازلهم والتي ستسهم في تخفيف العبء عليهم وعلى ذويهم وذلك بالتزامن مع تدشين المشاريع الجديدة وسعيا إلى راحة المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن مستشفى الرعاية المديدة يقدم الخدمات الطبية والخدمات المساعدة لفترة زمنية طويلة للمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم نتيجة حالتهم المرضية المزمنة، كما تهتم بالمرضى المقعدين والمحتاجين إلى عناية طبية تمريضية وتنفسية ومتابعة لحالتهم المرضية.
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