شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يدشن حفل إطلاق أعمال جمعية «كرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم عمل الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير أدائها والتوسع في الترخيص لها في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار خلال رعاية سموه أمس، حفل إطلاق أعمال جمعية «كرامة» للعناية بالمقابر بمنطقة عسير بفندق قصر أبها، إلى النقلة النوعية في آليات عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المملكة خلال السنتين الأخيرتين.

وقال سموه: إن مهام الجمعية ستكون ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضاري التي تنفذها أمانة منطقة عسير وبلدياتها الـ 33، موجها أمانة المنطقة بالتعاون مع جمعية «كرامة» في هذا الإطار.

وكانت الجمعية بدأت حفلها بعقد جمعية عمومية لإقرار ميزانيتها السنوية وأبرز مشروعاتها الجديدة، وعرض مرئي عن فكرة وأهداف «كرامة» وما تم إنجازه منذ صدور الموافقات الرسمية على إنشائها.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة «كرامة» عبدالله أبو ملحة أن من أهم مهام وأهداف الجمعية، إعادة تأهيل المقابر في منطقة عسير وإنشاء مقابر جديدة نموذجية بالشراكة مع أمانة عسير وبلدياتها والاعتناء بمقابر المنطقة بوسائل متنوعة ومبتكرة من خلال شراكات فاعلة وفق خطط مدروسة.