شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يكرم منسوبي جامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل
ورحب سمو أمير المنطقة خلال الحفل التكريمي الذي أقامه أمس بهذه المناسبة، باسمه وباسم سمو نائبه بالحضور من منسوبي جامعة طيبة، مشيداً بما حققته الجامعة من إنجازات علمية وأكاديمية، مبيناً أن هذه الإنجازات تعكس مدى ما وصلت إليه الجامعة من جودة، وتُعطي مؤشرات ودلالات على حجم العمل والجهد الذي يبذله منسوبوها، معرباً في الوقت نفسه عن شكره للجميع، حاثاً إياهم على المضي قدماً للوصول لمزيد من التفوق والارتقاء.
من جانبه، أوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن ما حققته الجامعة من إنجازات هو نتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وما تُوفِّره من إمكانيات وتجهيزات، أسهمت بشكل فعال في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة على المستوى الوطني والدولي.
وأعرب السراني عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن سلمان على دعمه غير المحدود للجامعة، ومتابعته لجميع مستجداتها، مبيناً أن الجامعة حققت مع بداية عام 1440هـ حزمة من الإنجازات.
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