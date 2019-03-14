اخبار السعوديه

أمير المدينة يكرم منسوبي جامعة طيبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يكرم منسوبي جامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

كرم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، منسوبي جامعة طيبة بالمدينة المنورة نظير ما حققته الجامعة من إنجازات متتالية لهذا العام 1440هـ، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.

ورحب سمو أمير المنطقة خلال الحفل التكريمي الذي أقامه أمس بهذه المناسبة، باسمه وباسم سمو نائبه بالحضور من منسوبي جامعة طيبة، مشيداً بما حققته الجامعة من إنجازات علمية وأكاديمية، مبيناً أن هذه الإنجازات تعكس مدى ما وصلت إليه الجامعة من جودة، وتُعطي مؤشرات ودلالات على حجم العمل والجهد الذي يبذله منسوبوها، معرباً في الوقت نفسه عن شكره للجميع، حاثاً إياهم على المضي قدماً للوصول لمزيد من التفوق والارتقاء.

من جانبه، أوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن ما حققته الجامعة من إنجازات هو نتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وما تُوفِّره من إمكانيات وتجهيزات، أسهمت بشكل فعال في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة على المستوى الوطني والدولي.

وأعرب السراني عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن سلمان على دعمه غير المحدود للجامعة، ومتابعته لجميع مستجداتها، مبيناً أن الجامعة حققت مع بداية عام 1440هـ حزمة من الإنجازات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة يكرم منسوبي جامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى