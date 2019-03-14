شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء أول جهة حكومية ترتبط إلكترونيا مع مركز «إتمام» بالإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أكملت أمانة الأحساء خطواتها الإجرائية للارتباط إلكترونياً مع مركز خدمات المطورين «إتمام» بوزارة الإسكان كأول جهة حكومية ترتبط بالمركز، وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن ذلك يأتي من منطلق تحسين بيئة الأعمال وتكامل الجهود وتضافرها بين كافة القطاعات المعنية سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص تحقيقاً لأهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة - يحفظها الله - والتي تنعكس بصورة إيجابية في خدمة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وأشار إلى أن هذا الارتباط يُمثل جزءاً من أولويات الأمانة الرامية إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات في التعاملات الإلكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدمية بين القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة الإجراء للمعاملات.

وأضاف: إن الاجتماع المُنعقد مع وزارة الإسكان بهدف الاتفاق على التعاون المشترك في إصدار التراخيص الفنية لمشاريع الوزارة عن طريق بوابتها الالكترونية (إتمام) شهد التأكيد على أن الوزارة ستقوم وعبر بوابتها بإرسال كافة البيانات والمخططات للاعتماد، كما كشف الملحم عن أن الأمانة تقدمت خلال الاجتماع بمقترح من شأنه أن يسهم في إنسيابية الإجراءات وسهولتها ويخدم الوزارة للربط مع كافة الإمانات في هذا البرنامج، مشيرا إلى أن المقترح يتمثل في أن (يقوم المطور العقاري بالدخول على بوابة إتمام وطلب ترخيص بناء عن طريق اختيار المكتب الهندسي المعتمد وإرسال البيانات الأساسية للمكتب وبالطبع لدى الأمانات البرنامج الداخلي الذي تتعامل مع المكاتب الهندسية من خلاله وقيامهم بكافة الإجراءات من داخل نظام الأمانة) وبالتالي سيُسهم ذلك في خدمة وزارة الإسكان من حيث إنه لا يكون من آلية الاجراءات داخل كل الأمانات لتسهل عملية تعميم الخدمة والعمل بشكل أسرع.

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وأضاف الملحم: وتم الاتفاق أيضاً على تسهيل وسرعة إصدار التراخيص بأن يتم الاعتماد فقط على المخططات المعمارية ويتم إصدار التراخيص مباشرة من الأمانة عن طريق إدارة ضبط التنمية والاعتماد النهائي من الأمين.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين «إتمام» هو إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري من داخل المملكة وخارجها، وتم إنشاؤه إنفاذاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 7262 بتاريخ 8 /2 /1437هـ، ويقدم المركز جميع خدمات التطوير العقاري في مكان واحد ويتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، ويتميز «إتمام» بتقديم جميع خدماته الكترونياً وبشكل مترابط باستخدام تقنيات حديثة وحلول سريعة عبر منصته الإلكترونية.

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