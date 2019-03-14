- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التحالف: 31 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التحالف: 31 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أن المليشيات الحوثية نفذت 31 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف التحالف أنه مستمر في خروقاته وانتهاكاته بقتل مدنيين خلال الهجمات.
يذكر أن قوات التحالف أسقطت، مساء الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.
وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، العميد صادق دويد: إن محاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار، يوم أمس بالصواريخ، واليوم بالطيران المفخخ ”تأكيد على جديتهم، في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام”.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: 31 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.