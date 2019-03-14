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فيديو.. طبيب يحذر من زراعة الكلى في الخارج.. مغامرة محفوفة بالمخاطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر استشاري أمراض الكلى في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور فاضل الرويعي، المرضى من خطورة زرع الكلى في الخارج.
وقال الرويعي خلال لقاءه في برنامج ”معالي متابعات الخليج 365”: المرضى تعمل لهم العملية في بيئة غبر معقمة، فكان هناك مريض أجرى له عملية في شقة غير معقمة وتعرض لمضاعفات.
وأضاف: “معظم المشاكل في باكستان، ومؤخرًا تم التوجه للصين فيأتي المريض بدون اسم الطبيب أو المستشفى، فهي مغامرة كبيرة لا تظبط في كل الحالات”.
وتابع: “في الوقت الحالي كل الاتجاه إلى الصين وباكستان أخطر من الصين؛ لأنهم يجرون العمليات في بيئة غير معقمة ويعطوا المريض حقنة ترفع ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة”.
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