فيديو.. طبيب يحذر من زراعة الكلى في الخارج.. مغامرة محفوفة بالمخاطر

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري أمراض الكلى في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور فاضل الرويعي، المرضى من خطورة زرع الكلى في الخارج.

وقال الرويعي خلال لقاءه في برنامج ”معالي متابعات الخليج 365”: المرضى تعمل لهم العملية في بيئة غبر معقمة، فكان هناك مريض أجرى له عملية في شقة غير معقمة وتعرض لمضاعفات.

Advertisements

وأضاف: “معظم المشاكل في باكستان، ومؤخرًا تم التوجه للصين فيأتي المريض بدون اسم الطبيب أو المستشفى، فهي مغامرة كبيرة لا تظبط في كل الحالات”.

وتابع: “في الوقت الحالي كل الاتجاه إلى الصين وباكستان أخطر من الصين؛ لأنهم يجرون العمليات في بيئة غير معقمة ويعطوا المريض حقنة ترفع ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الوفاة”.