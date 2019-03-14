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استحداث أشواط خاصة وعامة لفئتي المحليات والمهجنات في مزاين الأصايل بمهرجان الإبل
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن نادي الإبل استحداث أشواط خاصة وعامة لفئتي المحليات والمهجنات في مزاين الهجن الأصايل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من خلال تحكيم الجمل والفرديات دق وجل، على أن تكون الأشواط الخاصة للمطايا غير المحلقة فقط والعامة للمحلقة وغير المحلقة.
وأوضح النادي أن المشاركة في الحراير مقتصرة على المطايا غير المحلقة، وأنه سيسمح بدخول المطايا بالخطام، وأن الدخول سيبدأ من يوم الجمعة الخامس عشر من مارس الجاري بدءًا من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا.
وبين نادي الإبل أن عدد العمالة المسموح لهم بالدخول مع المطايا مفتوح، بحسب التنسيقات مع الملاك، وأنه سيتم التعامل بحسب القوانين واللوائح المتبعة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من حيث أيام الدخول والتوقيت وباقي التنظيمات الخاصة بالمهرجان.
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