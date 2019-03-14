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فيديو.. العرفج بعد انتقاد رأيه بشأن الزي السعودي: اجتهادات شخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردَّ أحمد العرفج عامل المعرفة، على منتقدي رأيه في الزي السعودي، مؤكدًا أن “موضوع اللباس والأكل آراء، وكل المنتقدين لرأيي على صواب وأنا على صواب”.
وأضاف الإعلامي العرفج، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية، أنه قال: ”لم يتشكل الزي إلا من 40 سنة، وصار بالصورة الحالية وهو قابل للتغيير”.
وأشار العرفج، إلى أنه يقصد برأيه في مسألة الزي السعودية “توحد الزي”.
وتابع قائلًا: “اللبس باختصار ليس هناك كلمة أخيرة به، وكل ما قلناه اجتهادات شخصية”.
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