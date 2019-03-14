استعلام نتائج قياس بسجل المدني : استعلام عن نتيجة اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية اتاح خدمة استعلام نتائج قياس بسجل المدني لجميع الطلاب الجامعيين ومرحلة الثانوية العامة وشاغلي الوظائف التعليمية والمهنية وكافة الموظفين بالقطاع الحكومي، حيث يمكن معرفة نتائج اختبارات قياس المحوسبة أو الورقية عبر خدمة استعلام عن نتيجة اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، والتي سوف نقوم بإرفاق رابطها الالكتروني بأسفل هذه التدوينة فرجاء من متابعي موقع نجوم مصرية متابعة قراءة السطور التالية.

الموقع الالكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم أتاح أمكانية التعرف علي نتائج اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات وكذلك نتائج اختبار قياس كفايات اللغة الانجليزية ونتائج قياس اختبار القدرات العامة، ونتائج قياس القدرات للثانويه العامه وقدرات الجامعيين ونتائج الاختبار الوظيفي – اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم-1) وغيرها من النتائج من خلال خدمة الاستعلام عن نتائج قياس، حيث يمكن الدخول علي رابط الاستعلام من خلال استخدام رقم السجل المدني ورقم الاشتراك بشكل إلكتروني عن طريق الدخول علي بوابة قياس الإلكترونية للنتائج.

استعلام نتائج قياس بسجل المدني

ننشر الآن رابط الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني، فمن خلال الرابط الالكتروني التالي المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الاستعلام عن النتائج حيث يمكن الاستفسار عن نتائج اختبارات بمركز قياس عبر بوابة موهبة او من خلال الاتصال علي رقم قياس الموحد المجاني من اجل التحدث مع موظفي الدعم الفني مع المختبر علي الرقم التالي 920033555، كما يمك تفعيل خدمة الرسائل النصية إذا رغبت بالاشتراك فيها.

نتائج اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم

يمكن معرفة نتائج القياس برقم السجل المدني من خلال الدخول علي الرابط الالكتروني لموقع قياس الموضح لكم بعالية، كما يمكن فتح حساب جديد لأي شخص يريد أنشاء ملف في موقع قياس، كما سيعطك الموقع الالكتروني رقم المشترك أو الاشتراك من اجل معرفة مواعيد اختبارات قياس القادمة بأذن الله.