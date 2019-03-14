إذاعة الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

يمكنكم مشاهدة الحلقة 139 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك، ومتابعتها على القنوات الناقلة لها قناة تي ار تي التركية، إضافة إلى مشاهدتها عبر قناة دعوة، والتي أعلنت عن إذاعتها مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، ويتم العرض في توقيتات وأيام مختلفة تتيح للمشاهدين متابعة ارطغرل الذي سرق قلوب الملايين، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من ارطغرل وكذلك الجزء الثاني والثالث والرابع.

وتهتم تركيا بهذا النوع من المسلسلات التاريخية، والتي تبرز ما عاناه المسلمين في هذه الفترة من صراعات وغدر وخيانة، وهي الأمور التي تترك آثارا في صدور المسلمين، فلا زالوا يعانون الانقسام والغدر والتحالف مع الأعداء، وهي المشكلات التي يعالجها دراميا مسلسل ارطغرل بحرفية وجودة عالية.

وتحكي قصة مسلسل قيامة ارطغرل حكاية ارطغرل الغازي، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وهي حكاية تاريخية موجودة بالتراث التركي إلا أن الدلائل العلمية عليها قليلة، وبأية حال فالمسلسل يستند إلى بعض الوقائع التاريخية ولكن الحبكة الدرامية هي أساس السيناريو.

ومن المتوقع أن يكون الجزء الخامس ملئ بالأحداث الشيقة والممتعة، والتي سيرويها المسلسل خلال حلقاته، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لحلقات المسلسل. Advertisements

الحلقة 139 قيامة ارطغرل

يتمكن أرطغرل من كشف زانغوتش من خلال الحرق الذي بيده، والكسر الذي رآه بالصندوق، إلا أنه لم يكشف ذلك أمام زانغوتش، بل أمر أحد رجاله بمراقبته.

عثر أرطغرل على جثة سليمان في أحد الكهوف، وقد كتب على جدرانه الباستي، إلا أن أرطغرل يعلم أن بيبولات هو صاحب المصلحة الوحيدة في قتله.

ملخص أحداث الحلقات السابقة قيامة ارطغرل

ينجح ارطغرل في القضاء على محاربي ألينجاك وتخليص ميكاوس من أيديهم، وميكاوس هو أحد الأمراء السلاجقة، ويمثل تحالف مع ارطغرل خطوة جيدة لضمان ولاء سادة القبائل التركية، ليتحالفوا جميعًا من أجل محاربة المغول.

يعود ألينجاك إلى سوغوت ويقرر الانتقام من عائلة ارطغرل وقبيلة الكايي، ويتفق مع بيبولات على ذلك، خاصة بعد أن شُفيت سيرما وقررت الانتقام من سالجان التي طعنتها وكادت أن تموت.

يعود أرطغرل لتحرير باقي الأطفال هو وجنوده، بعد أن أخبرهم عثمان بأن هناك أطفال آخرين محتجزين لدى المغول، وبعد أن قتلهم أرطغرل يحتفظ بملابسهم لإعداد خطة.

في غياب ارطغرل، لم تكن سالجان والأم هايماه لقمة سائغة أمام بيبولات وأعوانه، بل تمكنت سالجان من وضع سيرما وأخيها بيبولات عند حدهم.

الشيخ عثمان يقف في موقف شجاع، ويؤكد لألينجاك أن حرب المسلمين سوف تؤدي به إلى الجحيم.

يتمكن ارطغرل من دخول سوغوت بخطة محكمة أعدها هو وجنوده، كما يطيح بألينجاك ويضع السيوف على رقاب الجميع، ويسجن الخائن بيبولات، والذي يعلم بخيانة أخته له، بعد أن أصبحت إيلبلغي حليفة لأرطغرل.

ارطغرل الجزء الخامس

وفي الجزء الخامس من مسلسل ارطغرل العديد من المفاجآت الجديدة والمثيرة في نفس الوقت، وقد حولت الجودة العالية والحرفية الشديدة التي صنعت بها حلقات ارطغرل المسلسل، إلى واقع يعيشه المشاهدين ويتفاعلون معه بطرق غير متوقعة ومفاجئة، حتى أن البعض استدعى ارطغرل في ذهنه لتحرير الأقصى، والآن يمكنكم مشاهدة الحلقة 139 من مسلسل أرطغرل على موقع النور.

وقد صرح بطل قيامة ارطغرل الفنان التركي أنغين ألتان دوزياتان بأنه سعيد بالنجاح الذي حققه ارطغرل الجزء الخامس، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع ذلك النجاح، وهو يرى أن السبب في نجاح عمله هو توق العرب والمسلمين إلى شخصية القائد والبطل، والتي جسدها أرطغرل.

ويأتي مسلسل قيامة ارطغرل في وقت يعاني فيه المسلمون من فترة ضعف وضياع للحقوق، بينما يعرض المسلسل فترة كان يستخدم فيها المسلمون القوة، الأمر الذي أعطى المسلسل دفعة قوية جعلته في مصاف الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.