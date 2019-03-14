عروض هايبر العثيم اليوم 14 مارس 2019 في عيد الأم

عروض وتخفيضات العثيم، تأسست أسواق العثيم في منتصف شهر مايو عام 1980 م برأس مال يقدر بحوالي 400 ألف ريال سعودي، وقد أسسها رجل الأعمال عبد الله العثيم، وهي تعتبر إستكمال لمؤسسة العثيم التجارية التي تأسست عام 1956م، كانت تعمل المؤسسة في وقتها في نطاق واحد في مدينة البطحاء في تجارة المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم

وصلت المؤسسة الى اقصى تطورها والتي تعتبر نقطة تحول في مسيرة المؤسسة التجارية كان في عام 1990 م، حيث وصل عدد الفروع 14 سوق، حيث طور نظام البيع إلى “جملة المستهلك” علي جميع فروع المؤسسة، وبذلك أصبحت أسواق العثيم من المؤسسات الرائدة في مجال تجارة المواد الغذائية والبيع بالجملة.

تخفيضات أسواق العثيم

أحتلت أسواق العثيم المركز 109 في قائمة أقوى المؤسسات في الوطن العربي من حيث تجارة المواد الغذائية، هذا طبقاً لمجلة فوربس الأمريكية، حيث تعتبر من أقوى شركات البيع بالتجزئة في الوطن العربي، تمتلك أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية 161 فرعاً، حيث تتكون من سوبر ماركت وهايبر ماركت، في المقابل تملك أسواق العثيم في جمهورية مصر العربية 31 فرعاً.

عروض سوبر ماركت العثيم

تأتي أسواق العثيم في المرتبة الثانية من حيث الأكثر مبيعاً في المملكة السعودية، حيث يأتي في المرحلة الأولى أسواق بنده وسوبر ماركت بنده وفروعها في المملكة العربية السعودية، تولي عبد الله العثيم حينها مرحلة تطوير المؤسسة حيث قام بفتح أكثر من فرع في المملكة كما طور عملية البيع، حيث فتح فروع البيع بالجملة للمواد الغذائية.

يذكر أن تلك العروض سوف تبدأ من 1 مارس حتى 15 مارس الجاري