شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يرعى سباق الفروسية على كأس المؤسس.. السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، السبت القادم، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - لجياد الإنتاج المحلي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ورحّب المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، برعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة التي تعدّ امتداداً لما يحظى به النادي ونشاطاته وسباقاته من دعم واهتمام منه، إذ يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تعد عزّاً وفخراً للنادي ومنسوبيه ووسط الفروسية بشكل عام، لاسيما أن الملك سلمان بن عبدالعزيز من مؤسسي النادي الذين وضعوا اللبنات الأولى لانطلاق هذا الصرح في بداياته قبل نحو 50 عاماً.

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وأكّد الأمير بندر بن خالد الفيصل أن هذا الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من قبل القيادة الرشيدة يدلّ على الاهتمام بمستقبل رياضة الفروسية، انطلاقاً مما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع، مشيراً إلى أن رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى أخيراً شكّل تحولاً تاريخياً ستكون له آثاره الإيجابية على هذه الرياضة العريقة، معرباً عن سعادة وابتهاج منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية السنوية من خادم الحرمين الشريفين.

ويولي المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان الفنية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اهتماماً بالغاً بالإشراف المباشر على مختلف الترتيبات اللازمة لحفل السباق الكبير على كأس المؤسس، بصفته تاج البطولات والاحتفال الكبير الذي يلتقي فيه القائد والفارس الأول بأبنائه الذين يتطلعون إلى هذه المناسبة في كل عام لما تمثله من مكانة وأهمية، كونها تحمل اسم مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه.

من جانب آخر، أوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن النادي أكمل الاستعدادات الخاصة بهذا الاحتفال السنوي الكبير، بما يكفل النجاح والتميز لهذه المناسبة الغالية، مبيناً أن العديد من الأنشطة والفعاليات الرسمية ستصاحب هذا الحدث الفروسي المهم الذي يتشوق إليه محبو الفروسية، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالمستوى المشرف كونها تحظى بتشريف ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.