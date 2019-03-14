شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس: عمادة المكتبات تنظم ورش عمل «المصادر الرقمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحت رعاية مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، تنظّم عمادة شؤون المكتبات، ورش عمل المصادر الرقمية في نسختها الثانية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية. وتُفتح أعمال الورش (الاثنين) القادم على مدار 4 أيام.

وتتنوّع موضوعات ورش العمل بين العلوم البحثية والهندسة والإدارة، إضافة إلى التخصصات الصحية والعلوم الإنسانية، وتسعى عمادة شؤون المكتبات من خلال هذه الورش إلى تقديم محاضرات نوعية في مختلف التخصصات لإثراء الباحثين وتعريفهم بمجموعة من الخدمات التي تقدمها.

الجدير بالذكر أن التسجيل في ورش العمل سيكون مخصصًا لأعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب وطالبات الدراسات العليا، وسيتمكّن المشاركون من الكادر الأكاديمي من تسلّم شهادات معتمدة من مركز التطوير الجامعي.