إغلاق صوالين حلاقة مخالفة بالمعابدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أسفرت جولات ميدانية لمراقبي بلدية المعابدة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة ضمن الحملات التصحيحية على صوالين الحلاقة عن إغلاق 3 صوالين حلاقة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وعلى نطاق بلدية المسفلة الفرعية وفي إطار الحملات التصحيحية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية رصدت الفرق الرقابية عددا من الملاحظات الصحية أسفر عنها إغلاق مطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وضمن الجولات الرقابية لوحدة المتابعة الميدانية التابعة لبلدية الشوقية الفرعية ألزمت الفرق ملاك المباني قيد الإنشاء بنقل مخلفات البناء، محذرة المخالفين بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.



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