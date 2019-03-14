تدشين مجلة علمية مختصة بالغذاء والدواء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أمس، مجلة العلوم التنظيمية للغذاء والدواء، التي تختص بالشؤون التنظيمية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وذلك بحضور مختصين في مجال الأبحاث والدراسات بالجامعات والمؤسسات العلمية.

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وقال الجضعي إن الهدف من المجلة الإسهام في تحسين عملية صنع القرار في مجال الشؤون التنظيمية المبنية على الأدلة والبراهين العلمية، مبينا أن المجلة نقلة في مجال توثيق البحوث العلمية، وتأتي في إطار مبادرات الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن مركز الأبحاث والدراسات أجرى عددا من الدراسات والأبحاث منذ إنشائه قبل عامين، وجاءت فكرة المجلة لنقل الأبحاث التي يجريها المركز أو الأبحاث داخل السعودية وخارجها بين المختصين من العلماء ومتخذي القرار في الجهات الرقابية على مستوى العالم، ولتكون وسيلة للتواصل بين الجميع، مرحبا بالجامعات والمراكز البحثية لنشر أبحاثها في المجلة.

يذكر أن مجلة «الغذاء والدواء» يرأس تحريرها المدير التنفيذي للأبحاث والدراسات بالهيئة الدكتور ناصر دهيم، وسوف تنشر إصدارين كل عام عبر نظام النشر المستمر، إضافة إلى أن المجلة مسجلة في مكتبة الملك فهد الوطنية وفي قاعدة بيانات Cross-Ref العالمية.